Çin'in BM Daimi Temsilcisi Zhang: "Çin, uluslararası toplumu, (Filistin'deki) krizi sonlandırmaya ve durumun kontrolden çıkmasını önlemek için acil...
Çin'in BM Daimi Temsilcisi Zhang: "Çin, uluslararası toplumu, (Filistin'deki) krizi sonlandırmaya ve durumun kontrolden çıkmasını önlemek için acil önlem almaya çağırıyor"
Çin'in BM Daimi Temsilcisi Zhang: "Çin, uluslararası toplumu, (Filistin'deki) krizi sonlandırmaya ve durumun kontrolden çıkmasını önlemek için acil önlem almaya çağırıyor"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın