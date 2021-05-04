Çin'in BM Daimi Temsilcisi Cang, ABD'nin Kuzey Kore politikasının diyaloğa yönelmesi gerektiğini belirtti
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Çin'in BM Daimi Temsilcisi Cang, ABD'nin Kuzey Kore politikasının diyaloğa yönelmesi gerektiğini belirtti

Çin'in BM Daimi Temsilcisi Cang, ABD'nin Kuzey Kore politikasının diyaloğa yönelmesi gerektiğini belirtti
Anadolu Ajansı / Emel Öz - Haberler | Güncel

BİRLEŞMİŞ Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Cang Cün, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kuzey Kore'ye yönelik politikasının "aşırı baskı" yerine, diplomasi ve diyaloğa daha fazla önem vermesi gerektiğini söyledi.

BİRLEŞMİŞ Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Cang Cün, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kuzey Kore'ye yönelik politikasının "aşırı baskı" yerine, diplomasi ve diyaloğa daha fazla önem vermesi gerektiğini söyledi.

BM Güvenlik Konseyi mayıs ayı dönem başkanlığını devralan Çin'in BM Büyükelçisi Cang, düzenlediği basın toplantısında, ABD politikasının hem nükleer meseleye hem de barış ve güvenlik meselesine eşit derecede önem vereceğini umduklarını söyledi.

Biden'ın Kuzey Kore'ye yönelik politikasının Pyongyang'ın nükleer programının durdurulması ve Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması için aşırı baskıdan çok diplomasi ve diyaloğa yönelmesi gerektiğini ifade eden Cang, güvenlik ve barışı doğru bir şekilde ele almadan yarımadanın nükleer silahlardan arındırılması için doğru ortama sahip olunamayacağını belirtti.

Cang, ABD ve Kuzey Kore'nin durumu daha da kötüleştirebilecek herhangi bir eylemde bulunmaktan kaçınması gerektiğini vurguladı.

"Kuzey Kore, küresel güvenlik için ciddi bir tehdit"

ABD Başkanı Biden, Kuzey Kore'nin nükleer programının küresel güvenlik için "ciddi bir tehdit" olduğunu söylemişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Kuzey Kore'ye ilişkin politika incelemelerini tamamladıklarını ve yönetimin hedefinin Kore Yarımadası'nın tamamen nükleerden arındırılması olduğunu kaydetmişti.

Kuzey Kore, Biden yönetimini düşmanca politika izlemekle suçlamıştı

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığının ABD İşlerinden Sorumlu Daire Başkanı Kwon Jong Gun, Biden'ın Pyongyang'ın nükleer programını ciddi tehdit olarak nitelendirmesiyle ilgili "büyük hata" yaptığını belirtmişti.

Biden'ın açıklamalarıyla ABD'nin Kuzey Kore'ye karşı düşmanca politika sürdürmeye niyetli olduğunu gösterdiğini ifade eden Kwon, ABD'nin kontrol edilemeyen daha kötü bir krizle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz

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