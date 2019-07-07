Çin'in bazı kentlerinde erkeklerin sokakta göbeğini açarak gezmesi yasaklandı

Çin'de özellikle yaz aylarında sokaklarda erkeklerin göbeklerini açarak gezdiklerini görmek nadir bir durum değil.

Çin'in Şantung eyaletindeki Jinan Belediyesi, 'Pekin bikinisi' olarak adlandırılan bu pratiği nezaket kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle yasakladı. Euronews.com'da Görüntüle