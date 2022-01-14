(Çin'in bazı bölgelerinde polis hangisini bekçi...) Kim Milyoner Olmak İster 14 Ocak Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru! - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

(Çin'in bazı bölgelerinde polis hangisini bekçi...) Kim Milyoner Olmak İster 14 Ocak Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru!

(Çin'in bazı bölgelerinde polis hangisini bekçi...) Kim Milyoner Olmak İster 14 Ocak Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru!
Haberler.com - Haberler | Gündem

14 Ocak Cuma ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (Çin'in bazı bölgelerinde polis hangisini bekçi...) Kim Milyoner Olmak İster 14 Ocak Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru! Çin'in bazı bölgelerinde polis hangisini bekçi köpekleri gibi eğitip kullanmaya başlamış ve onların bazı durumlarda köpeklerden daha etkili olduğu görülmüştür?

(Çin'in bazı bölgelerinde polis hangisini bekçi...) Kim Milyoner Olmak İster 14 Ocak Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru!

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 14 OCAK CUMARTESİ 50 BİN LİRALIK SORUSU

Çin'in bazı bölgelerinde polis hangisini bekçi köpekleri gibi eğitip kullanmaya başlamış ve onların bazı durumlarda köpeklerden daha etkili olduğu görülmüştür?

A-) Baykuşlar

B-) Keçiler

C-) Eşekler

D-) Kazlar

Doğru Cevap : D şıkkı "Kazlar"

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title