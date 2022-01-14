(Çin'in bazı bölgelerinde polis hangisini bekçi...) Kim Milyoner Olmak İster 14 Ocak Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru! Çin'in bazı bölgelerinde polis hangisini bekçi köpekleri gibi eğitip kullanmaya başlamış ve onların bazı durumlarda köpeklerden daha etkili olduğu görülmüştür?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 14 OCAK CUMARTESİ 50 BİN LİRALIK SORUSU

Çin'in bazı bölgelerinde polis hangisini bekçi köpekleri gibi eğitip kullanmaya başlamış ve onların bazı durumlarda köpeklerden daha etkili olduğu görülmüştür?

A-) Baykuşlar

B-) Keçiler

C-) Eşekler

D-) Kazlar

Doğru Cevap : D şıkkı "Kazlar"

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