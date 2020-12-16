Çin'in Ay'dan örnek toplayan uzay aracı Dünya'ya döndü
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Çin'in Ay'dan örnek toplayan uzay aracı Dünya'ya döndü

16.12.2020 23:27 | Son Güncelleme: 16.12.2020 23:30
Çin'in Ay'dan örnek toplayan uzay aracı Dünya'ya döndü

Çin'in Ay'dan taş ve toprak örnekleri toplamak üzere yolladığı "Çang'ı-5" uzay aracının Dünya'ya döndüğü bildirildi.

Çin'in Ay'dan taş ve toprak örnekleri toplamak üzere yolladığı "Çang'ı-5" uzay aracının Dünya'ya döndüğü bildirildi.

Çin Küresel Televizyon Ağı'nın (CTGN) haberine göre, uzay aracının örnekleri taşıyan modülü Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan eyaletinde belirlenen noktaya indi.

İniş ve kalkış aksamları, uydu ve örnek modülünden oluşan uzay aracı 24 Kasım'da Uzun Yürüyüş 5-Y roketiyle Hainan eyaletindeki Vınçang Uzay Merkezi'nden fırlatılmıştı.

Çang'ı-5, ABD'nin 1970'lerdeki Apollo ve Sovyetler Birliği'nin Luna görevlerinden bu yana, 40 yılı aşkın zaman sonra Ay'dan Dünya'ya örnek getiren ilk uzay aracı oldu.

2019'da Çang'ı-4 robotik aracını Ay'ın karanlık yüzüne indiren Çin, bunu başarabilen ilk ülke olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 23:31:26. #1.15#
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