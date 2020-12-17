Çin'in Ay'dan Örnek Toplayan Aracı Dünya'ya Döndü
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Çin'in Ay'dan Örnek Toplayan Aracı Dünya'ya Döndü

17.12.2020 10:42 | Son Güncelleme: 17.12.2020 10:47
Çin'in Ay'dan Örnek Toplayan Aracı Dünya'ya Döndü

Çin'in Chang'e 5 uzay aracı Dünya'ya döndü... Çin'in 24 Kasım'da Ay'dan numune toplaması için gönderdiği "Chang'e 5" adlı insansız uzay aracı başarılı şekilde Dünya'ya geri döndü.

Çin'in Chang'e 5 uzay aracı Dünya'ya döndü...

Çin'in 24 Kasım'da Ay'dan numune toplaması için gönderdiği "Chang'e 5" adlı insansız uzay aracı başarılı şekilde Dünya'ya geri döndü.

Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA) 24 Kasım'da Ay'dan numune toplaması için "Chang'e 5" adlı insansız uzay aracını fırlatmıştı. Uzay aracı, 1 Aralık'ta Ay'ın 51.8 derece batı boylamı ve 43.1 derece kuzey enlemine başarılı şekilde iniş yapmıştı.

Topladığı toprak örnekleriyle Dünya'ya gelmek üzere 4 Aralık'ta Ay'dan ayrılmıştı.

AY'A ÇİN BAYRAĞI DİKİLDİ

CNSA, uzay aracının Kuzey Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Siziwang Banner'a Pekin saati ile 01.59'da başarılı şekilde iniş yaptığını duyurdu. Chang'e 5, 1970'den bu yana Ay'dan Dünya'ta numune getiren ilk uzay aracı oldu.

Chang'e 5'in Ay'dan yaklaşık 2 kilogram numune toplaması planlanırken, ne kadar numune topladığına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Başarılı inişin ardından Çin, ABD ve Sovyetler Birliği'nin ardından Ay'dan Dünya'ya örnek getiren 3. ülke unvanına sahip oldu.

Öte yandan Chang'e 5 Ay'a 5 yıldızlı kırmızı Çin bayrağını dikmişti.

Kaynak: Space Mag Türkiye

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