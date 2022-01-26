Çin'in askeri kargo uçakları Tonga'ya 33 ton yardım malzemesi taşıdı

Çin, Pasifik Okyanusu'nda yanardağ patlamasının yaşandığı ada ülkesi Tonga'ya askeri uçaklarla acil yardım malzemesi sevk etti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, yaptığı açıklamada, iki askeri uçakla içme suyu, gıda, kişisel koruyucu ekipman, çadır, katlanır yatak, su artıma cihazı ve telsizlerden oluşan 33 ton yardım malzemesini adaya gönderdiklerini bildirdi.

Çin'in, afetin yaralarını sarmaya çalışan ülkedeki afet kurtarma ve yeniden inşa çalışmalarına desteğini sürdüreceğini ifade eden Sözcü Cao, Çin donanmasının da ileriki günlerde taşınabilir kabinler, jeneratörleri ve su pompaları gibi ağı malzemelerin sevkiyatı için adaya gemi yollayacağını belirtti.

Cao, Pekin yönetiminin Çin Kızıl Haç Cemiyeti ve Fiji'deki Büyükelçiliği aracılığıyla da nakit ve acil malzeme yardımı sağladığını kaydetti.

Mürettebatında Kovid-19 vakaları görülen Avustralya gemisi yükünü indirdi

Bu arada, Tonga'ya yardım malzemeleri taşıyan ve mürettebatında Kovid-19 vakaları tespit edilen Avustralya donanmasına ait geminin yükünü indirdiği bildirildi.

HMAS Adelaide gemisindeki 20'den fazla denizcinin Kovid-19 yakalandığı kaydedilirken, afet yardımlarının takımada ülkesine hastalık getireceğine dair endişeler ortaya çıkmıştı.

Kovid-19 salgınının başından bu yana 107 bin nüfuslu Tonga'da yalnızca 1 vaka tespit edilmişti. Ülke dünya üzerinde aktif hasta bulunmayan az sayıdaki yerden biri konumunda bulunuyor.

Pasifik Okyanusu'nda yaklaşık 170 adadan oluşan Tonga'nın başkenti Nuku'alofa'nın 65 kilometre kuzeyindeki yanardağ, 15 Ocak'ta kül, buhar ve gaz püskürtmeye başlamıştı.

Patlamanın ardından Tonga, Yeni Zelanda, ABD, Kanada, Şili ve Japonya için "tsunami" uyarısı verilmiş, tsunami Tonga'daki hemen hemen tüm adaları vurmuştu.