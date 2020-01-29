Çin'in ardından Avustralyalı bilim insanları da koronavirüsü kopyalamayı başardı

29.01.2020 15:16 | Son Güncelleme: 29.01.2020 15:16

Avustralyalı bilim insanları yeni tip koronavirüsü kopyalamayı başardıklarını açıkladı. Melbourne kentindeki özel bir laboratuvarda, enfekte bir hastadan alınan virüsün ilk kez Çin dışında bir kopyası üretildi.



'Institut Doherty'de görev alan bilim insanları, kopyanın testler için "kontrol materyali" olarak kullanılabileceğini ve "teşhiste önemli gelişmelere yol açabileceğini" açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle