Çin'in Ankara Büyükelçisi Yu Adıyaman'da

Çin'in Ankara Büyükelçisi Yu Hongyang, "Yetkililerle Adıyaman'ın ekonomisini nasıl daha iyi geliştirebiliriz ve halkın yaşam kalitesini nasıl daha da ileriye taşıyacağımız konusunda görüştük." dedi.



Yu Hongyang ve beraberindeki iş adamları, kent merkezi ve Adıyaman'ın tarihi kalesini gezdi. Büyükelçi Yu'ya, Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ve İl Emniyet Müdürü Metin Alper eşlik etti.



Gezi sonrası açıklama yapan Yu, Adıyaman'da turizmin gelişmesine çok önem verdiklerini söyledi.



Bundan sonra Adıyaman Valisi başta olmak üzere yönetimde bulunan yetkililerle iletişim halinde olacaklarını belirten Yu, şöyle konuştu:



"Çok şanslısınız çünkü iyi bir vali, belediye başkanı ve yetkililere sahipsiniz. Tebrik ederim. Yetkililerle Adıyaman'ın ekonomisini nasıl daha iyi geliştirebiliriz ve halkın yaşam kalitesini nasıl daha da ileriye taşıyacağımız konusunda görüştük. Onlar da ilin faydası için halkın isteklerini her defasında önde tutuyor. Burayı çok seviyorum. Adıyamanlılar çok misafirperver ve sıcakkanlı insanlar. Adıyaman'ın çevresini gezdim. Halk bizi gördüğünde sıcak karşıladı. Vali ve Belediye Başkanına beni ağırladıkları için ayrıca teşekkür ederim. Halkın sıcak kanlılığını ve misafirperverliğini yerinde hissettim. İl yönetimi ve halkı, Çin'e bekliyorum. Adıyaman ile turizm konusunda ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz."



Yu Hongyang ve beraberindeki iş adamları daha sonra kentten ayrıldı.