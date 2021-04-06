Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
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Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan - Haberler | Güncel
Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin, Büyükelçiliğin sosyal medya paylaşımlarından duyulan rahatsızlık nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

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Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin, Büyükelçiliğin sosyal medya paylaşımlarından duyulan rahatsızlık nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Yetkililerden edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanlığına çağrılan Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu'ya, Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımlardaki ifadeler konusunda duyulan rahatsızlık dile getirildi.

Büyükelçiliğin paylaşımları

Çin'in Ankara Büyükelçiliği, Twitter hesabından, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Twitter hesaplarını etiketleyerek, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Çin tarafı, herhangi bir kişi veya gücün, Çin'in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne herhangi bir şekilde meydan okumasına kararlılıkla karşı çıkmakta ve bunu şiddetle kınamaktadır. Çin tarafı, haklı karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan

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