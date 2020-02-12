: Çin'in Ankara Büyükelçisi Dıng, yeni tip koronavirüse ilişkin değerlendirmede bulundu

12.02.2020 18:28 | Son Güncelleme: 12.02.2020 18:31

Çin'in Ankara Büyükelçisi Dıng Li, Çin'in başkenti Vuhan'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, ülke ekonomisine yapacağı olumsuz etkinin "aşamalı ve geçici" olduğunu belirterek, "Çin ekonomisinin temel görünümü ve istikrarlı iyiye gidişi fazla etkilenmeyecek." dedi.

Büyükelçi Dıng, Stratejik Düşünce Enstitüsünce (SDE) düzenlenen "Çin'in Virüsle İmtihanı" panelinde konuştu.

Salgının en kısa zamanda yok edilmesi için devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini dile getiren Dıng, ülkesinin hastaları tedavi etmek ve salgını durdurmak için çalışmalarına hızla devam ettiğini aktardı.

Dıng, Hubey eyaletinin dışındaki bölgelerden Vuhan ve çevresine yaklaşık 20 bin sağlık personeli yönlendirdikleri bilgisini paylaşarak, bu bölgedeki sağlık kurumlarına lojistik ve teknik takviyede bulunduklarının altını çizdi.

Başta Hubey eyaleti olmak üzere, salgından etkilenebilecek vatandaşların yoğun bulunduğu bölgelerde sıkı denetimlerin hayata geçirildiğini anlatan Dıng, salgınlarla mücadelede en etkin yollardan olan karantina yöntemini geniş kapsamlı uyguladıklarına dikkati çekti.

Dıng, Çin'de birçok eğitim kurumunun derslerini internet ortamında çevrimiçi olarak sürdürdüğünü vurgulayarak, "Şu anda bilim insanlarımızın yaptığı çalışmalar sonucunda salgının tedavisinde kullanılabilecek birkaç ilaç test ediliyor. Etkili bir aşının bulunması için de çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz." diye konuştu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) başta olmak üzere, uluslararası kamuoyunun tüm taraflarıyla yakın diyalog halinde elde ettikleri bilgileri paylaştıklarını belirten Dıng, özellikle Hubey eyaleti dışındaki bölgelerde yeni görülen vakaların artış oranında düşüş sergilendiğine işaret etti.

Taburcu oranı yüzde 11'e ulaştı

Dıng, hastaların taburcu edilme oranının yüzde 11'e ulaştığını bildirerek, "Çin hükümetinin önümüzdeki aşamalarda önceliği, ilk olarak salgını elimizden geldiğince durdurmak ve hastaları tedavi etmek. İkincisi ise ülkede üretimin yeniden başlamasını temin etmek." ifadesini kullandı.

Salgının ülke ve dünya ekonomisine etkilerine de değinen Dıng, şunları kaydetti:

"Bizim amacımız küçük ve orta ölçekli işletmelere geçici zorluklar konusunda yardımcı olmak ve istihdamı, istikrarlı seviyede tutmayı sağlamak. Genel olarak şöyle bir öngörümüz var ki bu salgın Çin ekonomisinin temel görünümü ve istikrarlı iyiye gidişini fazla etkilemeyecek. Bu salgının ekonomimize vuracağı darbe de aşamalı ve geçicidir. Sonuç olarak Çin hükümetinin gerek kendi çabaları, gerekse uluslararası toplumla iş birliği sayesinde bu salgını mağlup edeceğine olan inancı tamdır. Bizim amacımız, Çin ekonomisinin istikrarlı ve sağlıklı büyümesini sağlamak."

Dıng, konuşmasında salgınla mücadelesinde desteklerinden ötürü Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.

Kaynak: AA

Haber Videosu