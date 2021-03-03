Çin'in ABD'deki çok sayıda kurumun elektronik postalarına siber saldırı düzenlediği iddiası
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Çin'in ABD'deki çok sayıda kurumun elektronik postalarına siber saldırı düzenlediği iddiası

03.03.2021 16:11 | Son Güncelleme: 03.03.2021 16:23
Çin'in ABD'deki çok sayıda kurumun elektronik postalarına siber saldırı düzenlediği iddiası

Amerikan teknoloji şirketi Microsoft, Çin'i ABD'deki çok sayıda kurum, kuruluş ve şirketin elektronik postalarına siber saldırı düzenlemekle itham etti. İddialara yönelik konuşan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, yapılan suçlamaların elle tutulur kanıtlara dayandırılmaksızın gündeme getirildiğini belirtti.

Amerikan teknoloji şirketi Microsoft, Çin'in ABD'deki çok sayıda kurumun elektronik postasına siber saldırı düzenlediğini iddia etti. BBC'nin haberine göre, Microsoft, e-posta sunucularına saldıran Çinli bilgisayar korsanlarının "devlet destekli, oldukça yetenekli ve bilgili" olduğunu belirtti. Bu saldırılarda, sunucu yazılımının faklı versiyonlarında daha önce tespit edilmeyen zayıf noktaların kullanıldığını aktaran ABD teknoloji şirketi, siber saldırıyı yapan Çinli hacker grubunun adının "Hafnium" olduğunu ileri sürdü.

''ÇOK SAYIDA KURUM HEDEF ALINDI''

Siber saldırılarda salgın hastalık araştırmacılarının, hukuk firmalarının, yükseköğretim kurumlarının, savunma sanayisi şirketlerinin, düşünce ve sivil toplum kuruluşlarının hedef alındığı bilgisini paylaşan Microsoft, yazılımdaki zayıflıkları gidermek için güncelleme yaptıklarını açıkladı.

''SUÇLAMALAR ASILSIZ''

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, Microsoft'un suçlamasına ilişkin siber saldırıların izini sürmenin teknik ve karmaşık bir konu olduğunu ifade etti. Bu saldırılarla bir hükümeti doğrudan ilişkilendirmenin oldukça hassas siyasi bir mesele olduğu değerlendirmesinde bulunan Vang, "Çin, ilgili medya ve şirketlerin profesyonel ve sorumlu bir tavır benimsemesini, siber saldırıların karakterlerini temelsiz tahmin ve suçlamalar yerine yeterli kanıtlara dayanarak belirlemesini umuyor." ifadesini kullandı.

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Çin'in ABD'deki çok sayıda kurumun elektronik postalarına siber saldırı düzenlediği iddiası
YANLIŞDOĞRU
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Amerikan teknoloji şirketi Microsoft, Çin'i ABD'deki çok sayıda kurum, kuruluş ve şirketin elektronik postalarına siber saldırı düzenlemekle itham etti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, yapılan suçlamaların elle tutulur kanıtlara dayandırılmaksızın gündeme getirildiğini belirtti.

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