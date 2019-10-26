Çin'in 39 şehrini bağlayan demiryolu ağı, bir yılda 21 milyar yolcu taşıdı

26.10.2019 13:16

Çin Ulaştırma Bakanlığı Basın Sözcüsü Wu Chungeng, ülkenin 39 şehri arasında hizmet veren raylı ulaşım hatlarında geçen yıl taşınan yolcu sayısının 21,3 milyar olduğunu söyledi. Wu, raylı hatların açıldığı şehir sayısı, hat uzunluğu ve taşınan yolcu sayısı gibi açılardan Çin'in dünyada birinci sırada yer aldığını ifade etti.

Son yıllarda raylı taşımacılık yatırımlarını hızlandıran Çin, bu sayede yeni ödül ve rekorların da sahibi oluyor. Geçtiğimiz ay Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin başkenti Xi'an ile güneybatıdaki Sichuan eyaletinin başkenti Chengdu'yu birbirine bağlayan 658 km uzunluğundaki demiryolu, mühendislik sektörünün Nobeli olarak görülen Yılın En İyi Projesi Ödülü'nü kazanmıştı.

Öte yandan Kuşak Yol Projesi kapsamında uluslararası demiryolu ağını da büyüten Çin, yük taşımacılığında da büyük bir gelişme içinde. Örneğin Çin ile Avrupa arasında 2011 yılında başlayan yük treni seferleri, yılın ilk sekiz ayında 5 bin 266 oldu. Geçen yılın tamamında bu rakam 6 bin 300 olmuştu.

Kaynak: Bültenler