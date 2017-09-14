Çin İmkansız Denilen Em Drive'ı İcat Ettiğini Açıkladı!

Çin Merkez Televizyonu"nda (CCTV2) yayınlanan videoya göre Çin yakıtsız çalışan uzay roketleri için EM Drive"ı icat etti. "İmkansız motor" olarak tanımlanan EM Drive, uzay araştırmalarında kilit araç olarak görülüyor.



EM Drive Nedir?



EM Drive, aslında basit bir tasarımdan oluşuyor. Elektrik motoru olan uzay roketi olarak tanımlayabileceğimiz EM Drive"da, motor roketin koni şeklindeki egzoz borusunda elektromanyetik dalgalar oluşmasını sağlıyor. Oluşan bu elektromanyetik dalgalar, egzoz borusunun iç çeperlerinde sekiyor ve titreşimler oluşturuyor. Böylelikle rezonans frekansında motorun takılı olduğu uzay aracı ileri doğru hareket ediyor. Elbette bu bir kurgudan ibaret.



EM Drive"ın imkansız motor olarak nitelendirlmesindeki en önemli nedenler; enerjinin yoktan var, vardan yok edilemeyeceğini açıklayan termodinamik yasasını ve bir eylem olmadan hareketi olanaksız kılan Newton"un üçüncü yasasını ihlal ediyor olması.







EM Drive teorik olarak masrafları azaltma, fazla yük taşıma ve daha uzun bir uydu ömrü sunuyor. Ayrıca sadece 70 gün içinde Mars"a yolculuğu mümkün hale getiriyor. İlk olarak İngiliz bilim adamı Roger Shawyer tarafından 2001"de hipotez haline getirilen EM Drive, uzay araştırmacılarının en büyük hayalini oluşturuyor. Aşağıdaki videodan Çin"in EM Drive hakkındaki yayınını izleyebilirsiniz.