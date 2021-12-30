Çin, iletişim uydusunu başarıyla fırlattı - Haberler
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Çin, iletişim uydusunu başarıyla fırlattı

Çin, iletişim uydusunu başarıyla fırlattı
AA / Saadet Firdevs Aparı - Haberler | Güncel

Çin'in, bugün erken saatlerde uzaya yeni bir iletişim teknolojisi deney uydusunu başarıyla gönderdiği bildirildi.

Çin'in, bugün erken saatlerde uzaya yeni bir iletişim teknolojisi deney uydusunu başarıyla gönderdiği bildirildi.

Xinhua ajansının haberine göre, iletişim uydusu, Long March (Uzun Yürüyüş) 3B roketi ile Çin'in güneybatısındaki Siçuan'daki Şiçang Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı.

Fırlatma, Pekin saatiyle 00.43'te gerçekleşti ve uydu, planlanan yörüngeye girdi.

Söz konusu fırlatmanın "Uzun Yürüyüş" roket serisinin 405. görevi olduğu belirtildi.

AA / Saadet Firdevs Aparı - Son Dakika Haberleri

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