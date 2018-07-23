Çin ile Ruanda Arasında 15 Anlaşma

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Afrika turu kapsamında gittiği Ruanda'da iki ülke arasında farklı alanlarda 15 ikili anlaşma imzalandı.

Afrika turunu sürdüren Şi, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin resmi davetlisi olarak geldiği başkent Kigali'de resmi törenle karşılandı.

Ziyaret kapsamında, iki ülke arasında ekonomik işbirliğinden altyapıya, sivil havacılıktan, diplomatik ve hususi pasaportlulara vize muafiyeti, e-ticaret, altyapı, kültür ve bilime kadar uzanan çeşitli alanlarda 15 anlaşma imzalandı.

Konuk lider Şi ile ev sahibi Kagame, görüşmelerinin ardından düzenlediği ortak basın toplantısında, ikili ilişkilerin geliştirilmesinden mutluluk duyduklarını ifade etti.

Çin lideri Şi, ziyaretinden önce Ruanda'nın önemli gazetelerinden The New Times'ta yayımlanan yazısında, iki ülke arasındaki 46 yıllık diplomatik ve ticari ilişkilere dikkati çekerek, Çin'in Ruanda'da yaptığı altyapı projeleriyle bu ülkeye yatırımlarının artacağı sinyalini vermişti.

Şi'nin Ruanda ziyareti, Çin'den ülkeye devlet başkanı düzeyinde gerçekleştirilen ilk resmi ziyaret olma niteliği taşıyor.

Dünya Bankası verilerine göre Ruanda, ithalatının yüzde 20'sinden fazlasını Çin'den yapıyor.

Afrika turu kapsamında önceki gün Senegal'i ziyaret eden Çin lideri Şi, iki günlük Ruanda ziyaretinin ardından Güney Afrika ve Mauritius'ta da resmi temaslarda bulunacak.