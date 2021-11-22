Çin ile Kamboçya arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması yeni yılda yürürlüğe girecek - Haberler Ekonomi
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Çin ile Kamboçya arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması yeni yılda yürürlüğe girecek

AA / Emre Aytekin - Haberler | Ekonomi
Çin ile Kamboçya arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması yeni yılda yürürlüğe girecek

Çin ile Kamboçya arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmasının 1 Ocak'ta itibaren yürürlüğe gireceği bildirildi.

Çin ile Kamboçya arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmasının 1 Ocak'ta itibaren yürürlüğe gireceği bildirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, anlaşma iki ülke arasında gümrük tarifesi uygulanmayan malların oranını yüzde 90'ın üzerine çıkaracak.

Anlaşmayla taraflar ayrıca hizmetlerin dolaşımı ile Kuşak ve Yol projeleri, e-ticaret, ekonomi ve teknik alanlardaki yatırımları artırmayı taahhüt ediyor.

Anlaşma, 12 Ekim 2020'de imzalanmıştı.

AA / Emre Aytekin - Ekonomi Haberleri

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