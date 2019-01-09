Çin ile ABD Arasındaki Ticaret Savaşı Müzakereleri Sona Erdi

Çin ile ABD arasında üç gündür süren ticaret savaşı müzakereleri sona erdi. Müzakere sonrasında iki ülke yetkililerinden olumlu mesajlar geldi. Yakın tarihte görüşme hakkındaki detayların duyurulacağı belirtildi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile ABD Başkanı Donald Tump'ın Aralık ayında düzenlenen G20 Zirvesi esnasında ticaret savaşında 90 günlük ateşkese varmalarının ardından iki ülkeden heyetler ilk kez bir araya geldi. Çin'in başkenti Pekin'de yapılan ve iki gün sürmesi planlanan ticaret müzakereleri bir gün uzatılarak bugüne sarktı. Heyetlere ABD Ticaret Temsilci Yardımcısı Jeffrey Gerrish ile Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Wang Shouwen başkanlık etti. ABD Tarım Bakanlığının Ticaret ve Dış İlişkilerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Ted McKinney, bakan yardımcısı düzeyinde gerçekleşen müzakereleri, "Bizim için iyiydi" sözleriyle değerlendirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığından bugün yapılan açıklamada ise ticaret müzakerelerinin tamamlandığı doğrulanırken, ayrıntıların yakın tarihte duyurulacağı bildirildi. Sözcü Lu Kang, müzakerelerin uzamasının tarafların istişarelere yaklaşımındaki ciddiyeti gösterdiğine işaret ederek, "Görüşmeden olumlu sonuçlar çıkarsa bu hem Çin hem de ABD için faydalı olacağı gibi, küresel ekonomi için de iyi bir haber olur" diye konuştu.

İki ülkenin 1 Mart itibarıyla bir anlaşmaya varamaması durumunda ABD'nin Çin'den ithal ettiği 200 milyar dolar tutarındaki ürüne yönelik gümrük tarifesini yüzde 10'dan 25'e yükseltmesi bekleniyor. - PEKİN

Kaynak: İHA