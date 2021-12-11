Çin ile ABD arasındaki gerilim zirvede! 13 savaş uçağı gönderip gövde gösterisi yaptı

Abd Başkanı Joe Biden geçtiğimiz günlerde Çin'in saldırması halinde, Tayvan'ı savunacaklarını açıklamıştı. ABD başkanı Joe Biden'ın güvenlik danışmanı Jake Sullivan da, bu hafta Çin'in Tayvan adasını zorla yeniden birleştirmesine asla izin verilmeyeceğini dile getirmişti. ABD'nin açıklaması sonrası iki ülke arasındaki Tayvan gerilimi iyice tırmandı.

ÇİN'DEN ABD'YE TOKAT GİBİ YANIT

ABD'nin açıklamasına Çin cephesinden beklenen cevap gecikmedi. Çin'in komünist yöneticilerinin sözcülüğünü yapan Global Times gazetesi adeta tehdit niteliğinde bir uyarı yayınladı. Gazete, Sullivan'ı 'koca ağzını' kapatmaya davet etti ve ''Ülkeniz için daha fazla utanç yaratmaktan kaçınmalısınız. Bu tür tehditlerin inandırıcı değil çünkü ABD Tayvan'ı savunmanın maliyetini ödeyemez'' dedi.

PEKİN'DEN MESAJ: TÜM ABD KUVVETLERİNE SALDIRIRIZ

Pekin'in devlet destekli medyası, adada bir savaş çıkması durumunda Çin birliklerinin Tayvan'ı savunmak için gönderilen tüm ABD kuvvetlerine saldıracağı adayı savunmak için tasarlanan Amerikan silahlarını imha edeceğini açıkladı.

ÇİN'DEN GÖVDE GÖSTERİSİ

Çin, yaptığı tehdidin altını çizmek için Cuma günü Tayvan hava sahasına sekiz avcı uçağı ve iki nükleer yetenekli bombardıman uçağı da dahil olmak üzere 13 savaş uçağı gönderdi.

TAYVAN'IN HAVA SAHASINA GİRİŞ YAPTILAR

Savunma bakanlığı uçakların hepsinin Tayvan'ın hava savunma tanımlama bölgesine (ADIZ) kısa bir giriş yaptığını duyurdu. Tayvan, hava sahasına uçan tüm uçakların kendilerini tanımlamalarını ve niyetlerini belirtmelerini şart koşuyor.

ÇİN, BENZER UÇUŞLAR GERÇEKLEŞTİRİYOR

Çin tarafından gönderilen bombardıman uçakları ve Y-8 casus uçağı, dönmeden önce adanın güney ucundan doğu tarafına doğru çok daha uzun bir rotada uçtu. Çin aylardır bölgede güç gösterisi yapmak ve Tayvan hükümetini taciz etmek için benzer uçuşlar gerçekleştiriyor.

''ABD, TAYVAN'I SAVUNMAKTAN ÇOK UZAKTA''

Global Times'ta yer alan başyazıda "Kimse ABD'nin Tayvan'ı ne pahasına olursa olsun savunmak için gerçek iradeye sahip olduğuna inanmıyor. ABD, ölümcül bir savaş pahasına Tayvan'ı savunmaktan çok uzakta." ifadeleri yer aldı. Yazıda ayrıca ABD'nin adaya asker göndermesinin 'caydırıcı' olmadığı ve gelen askerlerin sadece kendilerini saldırı altında bulacakları belirtildi.

OLASI ÇİN SALDIRISINDA NE YAPILACAĞI BİLİNMİYOR

ABD son dönemde Tayvan'a silah ve asker desteği sağlıyor. Gazete, bu silahların hepsinin Çin ordusu tarafından imha edileceğini de ekledi. Resmi olarak ABD'nin Tayvan'a yönelik bir stratejik belirsizlik politikası var. Olası Çin saldırısı durumunda ne yapılacağı net bir şekilde açıklanmıyor.

Başkan Biden, bir röportajında saldırıya uğraması halinde adayı savunmak için ABD güçlerini göndereceğini söyledi, ancak daha sonra yardımcıları yanlış anlaşılma olduğunu açıkladı.

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