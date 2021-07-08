Çin, İklim Koruma Amaçlı Olarak Hurdaya Dayalı Çelik Üretimini Artıracak

Reuters Haber Ajansı, Çin'in girdi edinimini güvence altına almak ve ülkenin iklim konusundaki sözlerini yerine getirmek amacıyla çelik hurdası kullanımı ile geri dönüştürülmüş demir dışı metal üretimini artırmayı planladığını bildirdi.

Reuters Haber Ajansı, Çin'in girdi edinimini güvence altına almak ve ülkenin iklim konusundaki sözlerini yerine getirmek amacıyla çelik hurdası kullanımı ile geri dönüştürülmüş demir dışı metal üretimini artırmayı planladığını bildirdi. Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, "Çin'in çelik hurda kullanımı geçen yıl 260 milyon ton dolayındaydı, sözkonusu rakam 2025 yılına kadar %23 oranında artarak 320 milyon tona ulaşabilir" yorumunda bulundu.

Komisyon ayrıca, "Çin, geçen yıl 14, 5 milyon ton olan geri dönüştürülmüş demir dışı metal üretimini önümüzdeki 5 yıl içerisinde 20 milyon tona çıkaracak. Bu rakam içerisinde 4 milyon ton geri dönüştürülmüş bakır, 11, 5 milyon ton geri dönüştürülmüş alüminyum ile 2, 9 milyon ton geri dönüştürülmüş kurşun hedefleri de bulunmaktadır. " bilgisini de ekledi.

Komisyon bunların yanısıra, yenilenebilir enerji kaynaklarının birincil kaynaklarla yer değiştirme oranını yükseltme ile düşük tenörlü (Tenör, bir cevherin içerisinde bulunan değerli metal oranını belirtmek amacıyla kullanılan bir terimdir. Ç. N. ) cevherlerin, atık barajlarının ve diğer kaynakların kullanımını artırma sözü verdi. Plan, ülkenin karbon doruğu ile karbon sıfırlaması hedeflerine ulaşmasına da yardımcı olacak. Çin, sera gazı salınımlarını 2030 yılından önce tepe noktasına çıkarmayı ve 2060 yılına kadar da "sıfır karbon salınımlı" olmayı planlamakta. Ülkedeki demir çelik sektörü, Çin'in toplam karbon salınımlarının %15'inin kaynağı olurken demir dışı endüstri ise %4, 7 oranında paya sahip.

Kaynak: Steelguru

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü

Kaynak: Habermetre