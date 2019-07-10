Çin için casusluk yapan eski ABD'li diplomata 40 ay hapis cezası

Çin için casusluk yapan eski ABD'li diplomata 40 ay hapis cezası

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Adalet Bakanlığı eski diplomat Candace Marie Claiborne'un Çin istihbarat ajanlarına para karşılığı ABD'ye ait önemli belgeleri ulaştırdığı gerekçesiyle 40 ay hapis ve 40 bin dolar para cezasına çarptırıldığını açıkladı.

Çin için casusluk yapan eski ABD'li diplomata 40 ay hapis cezası

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Adalet Bakanlığı eski diplomat Candace Marie Claiborne'un Çin istihbarat ajanlarına para karşılığı ABD'ye ait önemli belgeleri ulaştırdığı gerekçesiyle 40 ay hapis ve 40 bin dolar para cezasına çarptırıldığını açıkladı.

63 yaşındaki Claiborne'un Çin ajanlarının karıştığı üst düzey casusluk faaliyetlerinden birine yardımcı olduğu ve ABD'ye ait özel istihbarat bilgilerini sızdırdığı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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