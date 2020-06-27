Çin'i sel vurdu Araçlar suya gömüldü Çin'in Hubey eyaletinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Çin'i sel vurdu: Araçlar suya gömüldü

Çin, (DHA)- Çin'in Hubey eyaletinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Bir çok araç sele teslim oldu

Çin'in Hubey eyaletinde sağanak yağışlar nedeniyle sel meydana geldi. Koronavirüsün (Covid-19) ortaya çıktığı eyaletteki Yichang kentinde sel, kent halkına zor anlar yaşattı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, araçların suya gömüldüğü görüldü. Suya gömülen araçlardan birinde mahsur kalan kadın sürücü, iki polis memuru tarafından, aracın ön camı kırılarak kurtarıldı. Yetkililer, Yichang kenti için kırmızı uyarı sinyali yayınlayarak, sele karşı halkı uyardı.

Kaynak: DHA