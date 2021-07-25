Çin'i kum fırtınası vurdu
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Çin'i kum fırtınası vurdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çin'in Dunhuang kentini kum fırtınası vurdu.

Çin'in Dunhuang kentini kum fırtınası vurdu.

Çin'in Gansu eyaletinde yer alan Dunhuang kentini kum fırtınası vurdu. Fırtına nedeni ile kentte gökyüzü sarı renge bürünürken, görüş mesafesi 5 metrenin altına düştü. Yüksekliği 100 metreyi aşan kum fırtınası, dakikalar içinde şehrin büyük bir bölümünü etkisi altına aldı. Trafik polisleri, görüş mesafesinin düşmesi nedeni ile sürücülere otobanları terk etmeleri ve servis alanlarında beklemeleri konusunda uyardı.

(İHA)

Çin'i kum fırtınası vurdu
Çin'i kum fırtınası vurdu
Çin'i kum fırtınası vurdu
Çin'i kum fırtınası vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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