- Çin'i Higos tayfunu vurdu - Çin'i Higos tayfunu vurdu Çin'in Guangdong eyaletini şiddetli yağış ve fırtına getiren Higos tayfunu vurdu.

- Çin'i Higos tayfunu vurdu

PEKİN - Çin'in Guangdong eyaletini şiddetli yağış ve fırtına getiren Higos tayfunu vurdu.

Çin'de bu yıl 7. tayfun olan Higos sabah saatlerinde Guangdong eyaletindeki Zhuhai kentinde karaya ulaştı. Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi tayfun nedeniyle turuncu uyarı yayınladı. Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada, tayfunun saatte yaklaşık 20 kilometre hızla kuzeybatıya doğru ilerlemesinin beklendiği ve kademeli olarak gücünün zayıflayacağı belirtildi. Tayfunun vurduğu bölgelerde ağaçlar devrildi, yollar sular altında kaldı.

Yağışların bugün devam edeceği bu nedenle sel için acil durum uyarısının 3'üncü seviyeden 2'ye yükseltildiği kaydedildi.

Kaynak: İHA