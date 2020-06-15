Çin Hükümetine İlk Kez Koronavirüs Davası Açıldı Dünya genelinde milyonlarca insanın ölümüne neden olan Kovid-19'un başladığı nokta olan Vuhan'da babasını kaybeden bir vatandaş hükümete dava açtı.

Dünya genelinde milyonlarca insanın ölümüne neden olan Kovid-19'un başladığı nokta olan Vuhan'da babasını kaybeden bir vatandaş hükümete dava açtı. Salgın nedeniyle Çin hükümetine açılan ilk dava oldu.

Çin Hükümetine Açılan İlk Dava Oldu

Yeni tip koronavirüs Covid-19'un çıkış noktası Vuhan'da Ocak ayında 76 yaşındaki gazi babasını kaybeden Zhang Hai, Çin hükümetinin salgını gizlendiğini gerekçe göstererek 1 milyon 841 bin TL'lik dava açtı.

2 Milyon Yuan!

Babasının geç verilen emekli maaşı, cenaze masrafları ve psikolojik zararın yanı sıra resmi bir özür sağlamak için yetkililerden ve hastaneden yaklaşık 2 milyon yuan talep eden Zhang, "Hükümet erken aşamalarda hastalığı örtmeseydi, babam ölmezdi. Öfkeliyim; bu salgın sırasında birçok insan hayatını kaybetti. Yaptıkları şey cinayet demek." dedi. Zhang'in avukatı ise "Dava çok hassas, Vuhan'daki açtığımız davayı mahkeme pek dikkate almayacak. Ancak emsal oluşturacak. Mahkeme yerel hükümeti bilgilendirecek ve yetkililer müvekkilimi davadan çekilmesi için zorlayacak." ifadelerini kullandı.