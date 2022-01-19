Çin hızlı tren yolu ağını 2025'te 50 bin kilometreye çıkarmayı hedefliyor

Çin, şehirler arası hızlı tren yolu ağının 2025 yılına kadar 50 bin kilometreye çıkarmayı hedeflediğini bildirdi.

Çin, şehirler arası hızlı tren yolu ağının 2025 yılına kadar 50 bin kilometreye çıkarmayı hedeflediğini bildirdi.

Çin'de kabine işlevini gören Devlet Konseyi, yayımladığı raporda, 14'üncü 5 Yıllık Kalkınma Planı döneminde (2021-2025) ulaştırma altyapısı alanındaki hedeflerini açıkladı.

Raporda, 2020'de 38 bin kilometreye ulaşan hızlı tren yolu uzunluğunun 2025'e kadar 50 bin kilometreye çıkarılması ve nüfusu 500 bini aşan şehirlerin yüzde 95'ine ulaşmasının hedeflendiği belirtildi.

2020 itibarıyla 146 bin kilometre olan toplam demir yolu ağının 2025'te 165 bin kilometreye çıkarılmasının amaçladığı ifade edilen raporda, kara yolu ağının 161 bin kilometreden 190 bin kilometreye ve akarsu yolları ağının 16 bin 100 kilometreden 18 bin 500 kilometreye çıkarılacağı kaydedildi.

Raporda ayrıca şehir içi metro ağının 6 bin 600 kilometreden 10 bin kilometreye, sivil havaalanı sayısının 241'den 270'e çıkarılmasına yönelik hedeflere yer verildi.

Şehir içi otobüslerin yüzde 72'si elektrikli olacak

Ulaştırma sisteminin çevreyle daha uyumlu olmasının amaçlandığı vurgulanan raporda, şehir için toplu taşıma hizmeti veren elektrikli otobüslerin oranının 2020'deki yüzde 66,2 seviyesinden 2025'te yüzde 72'e çıkarılmasının hedeflendiği belirtildi.

Raporda tüm ulaştırma sektöründe karbon emisyonu miktarının yüzde 5 azaltılmasının öngörüldüğü ifade edildi.

1, 2, 3 saat hedefi

Raporda 5 yıllık planın 2035'te "1-2-3 çevrimleri" olarak adlandıran ulaştırma süresi hedeflerine ulaşmak açısında merhale olarak görüldüğüne işaret edildi.

1-2-3 çevrimleri, seyahat sürelerini şehir içinde 1, orta ve küçük şehirler arasında 2 ve büyük şehirler arasında 3 saate indirmeyi hedefliyor.

Posta ve kargo gönderilerinin de gelecekte Çin içine aynı gün, yakın ülkelere 2 günde ve dünyanın büyük metropollerine ise 3 günde ulaştırılması hedefleniyor.