Çin Hisse Senetleri Ticari İyimserliğin Etkisiyle Yükseldi

– Asya hisse senedi piyasaları, ABD ve Çin'in bir ticaret anlaşması üzerinde uzlaşacakları beklentileriyle yükseldi.

ABD Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ve Hazine Sekreteri Steven Mnuchin'in ticari görüşmeler için bu hafta içinde Pekin'i ziyaret edeceği ve Washington'ın ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Mart ayında ABD'de yer alan Mar-a-Lago'da bir görüşme organize etmeyi planladığı belirtildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hua Chunying de, günlük basın bilgilendirme toplantısında, ABD ile ticaret görüşmelerinde iyi bir sonuç alınmasının umut edildiğini belirtti. ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin son turu Pekin'de başladı.

Gelişmelere paralel olarak iki ülke arasında bir ticaret anlaşmasına varılacağı beklentisiyle;

- Shanghai Composite TSİ 09: 36'da yüzde 1.21,

- Shenzen Composite TSİ 09: 22'de yüzde 2.5,

- Hong Kong Hang Seng TSİ 09: 38'de yüzde 0.72,

- Kospi TSİ 09: 19'da yüzde 0.13 yükseldi.

Avustralya'da S&P/ASX 200 endeksi yüzde 0.18 düşüşle günü tamamlarken, Japonya'da Nikkei 225 de Ulusal Kurtuluş Günü sebebiyle kapalıydı.

Dolar, yen karşısında TSİ 09: 41'de yüzde 0.14 artışla 109.952 dolardan işlem gördü. - İstanbul

Kaynak: DHA