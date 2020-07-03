Çin, Hindistan'ı "stratejik yanlış hesaplama yapmaması" konusunda uyardı
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Çin, Hindistan'ı "stratejik yanlış hesaplama yapmaması" konusunda uyardı

Çin Dışişleri Bakanlığı, Hindistan ile sınır bölgesinde yaşanan gerilim sonrasında Yeni Delhi hükümetinin, Çinli şirketlere yönelik getirdiği kısıtlamalara ilişkin "Hint tarafının, Çin'e yönelik yanlış hesaplama yapmaması" gerektiğini savundu.

Çin, Hindistan'ı
03.07.2020 15:03 | Son Güncelleme: 03.07.2020 15:03

Çin Dışişleri Bakanlığı, Hindistan ile sınır bölgesinde yaşanan gerilim sonrasında Yeni Delhi hükümetinin, Çinli şirketlere yönelik getirdiği kısıtlamalara ilişkin "Hint tarafının, Çin'e yönelik yanlış hesaplama yapmaması" gerektiğini savundu.

Bakanlık Sözcüsü Cao Licien, başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, Hindistan'ın Çinli şirket ve Çin mallarına yönelik kısıtlamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeni Delhi yönetimiyle ülkesinin orta yolda buluşabilmesini umduklarını ve iki ülkenin liderlerinin fikir birlikleri çerçevesinde ilişkilerin genel anlamda korunması gerektiğini belirten Cao, "Hint tarafı, Çin'e yönelik yanlış bir stratejik hesaplama yapmamalı" ifadesini kullandı.

Cao, Hindistan'ın Çin sermayeli şirketlerin Hindistan'ın ulaştırma projelerine katılımını yasaklama girişimine ilişkin "Son zamanlarda bazı Hint siyasetçiler, sürekli Çin-Hindistan ilişkilerine zarar veren sorumsuzca açıklamalarda bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hint tarafının Çinli şirketlere yönelik engel çıkarmasının Dünya Ticaret Örgütü kurallarını ihlal ettiğini ve kendi çıkarlarına zarar vereceğini söyleyen Cao, "Çin gerekli önlemleri alacak ve Çinli şirketlerin yasal hak ve çıkarlarını koruyacak." dedi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin iki ilke sınırındaki bölgeye ziyaretine yönelik de iki tarafın askeri ve diplomatik kanallarla diyalog halinde olduğuna işaret eden Cao, "Bu durum kapsamında herhangi bir taraf, sınırdaki durumu daha karmaşık hale getirecek hareketlere girmemeli." ifadelerini kullandı.

Modi'nin Ladakh bölgesine beklenmedik ziyareti

Hindistan Başbakanı Modi, gün içinde iki ülke arasında çatışmanın yaşandığı Ladakh bölgesine beklenmedik bir ziyaret gerçekleştirmişti.

Kendisine üst düzey askeri yetkililer eşlik eden Modi, yayılmacılık çağının sona erdiğini ve bu çağın "kalkınma çağı" olduğunu belirtmişti.

Yeni Delhi yönetimi, haziran sonunda TikTok, CamScanner, Share it, Wechat, UC tarayıcı, Xender ve Clean-master'in de aralarında bulunduğu Çinli teknoloji şirketine ait 59 mobil uygulamayı "Hindistan'ın egemenliği, bütünlüğü, savunması, güvenliği ve kamu düzenine karşı zararlı faaliyetlerde bulunduğu" gerekçesiyle yasaklamıştı.

Bölgede gerilimi yükselten süreç

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Ladakh bölgesinde 15 Haziran'da 20 Hint askerinin ölümüyle sonuçlanan çatışmaya neden olan ve bölgede tansiyonu yükselten süreç, Çin askerlerinin mayıs başında üç noktadan Ladakh bölgesine girmesi, burada çadır ve askeri karakollar kurmasıyla başlamıştı.

Çin askerlerinin, "bölgeden ayrılmaları" yönünde defalarca yapılan sözlü uyarılara aldırış etmediği ifade edilmiş, iki ülke arasında bir diğer tartışma konusu Sikkim eyaletinde de Çin ve Hint askerleri arasında çatışmalar yaşanmıştı.

İki ülke askerlerinin Ladakh bölgesinin doğusunda ve Sikkim eyaletinde karşı karşıya gelmesinin ardından gözler bu bölgeye çevrilmişti.

Öte yandan haziran başında iki ülke dışişleri bakanlığı yetkililerinin sınırda artan gerilimi video konferans yoluyla görüştüğü açıklanmıştı.

Hindistan, anlaşmazlığın barışçıl müzakereyle üstesinden gelinmesi konusunda Çinli yetkililerle hemfikir olunduğunu bildirmiş, Pekin yönetimi de iki ülkenin gerilimin düşmesine ilişkin konsensüse vardığını duyurmuştu.

Çin ve Hindistan arasındaki 3 bin 500 kilometrelik sınır hattının büyük bölümü, iki ülke arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor.

Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken, Yeni Delhi, Aksai Chin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Çin tarafından işgal edildiğini savunuyor.

Taraflar, uzun yıllardır süregelen görüşmelere rağmen egemenlik ihtilaflarını çözemezken, iki ülke arasındaki gerilim, 2017'de de Çin'in bölgedeki bir sınır yolunu tartışmalı bir platoya uzatmaya çalışması üzerine artmıştı.

Kaynak: AA

Manşet

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