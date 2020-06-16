Çin, Hindistan'ı Ladakh'da askerlerine "provokatif saldırılar" düzenlemekle suçladı Çin, Hindistan'ı Ladakh bölgesinde askerlerine "provokatif saldırılar" düzenlemekle suçladı.

Çin, Hindistan'ı Ladakh bölgesinde askerlerine "provokatif saldırılar" düzenlemekle suçladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Lician, Ladakh'da Hint ve Çin askerleri arasında çıkan ve 3 Hint askerin öldüğü çatışmaya ilişkin açıklama yaptı.

Cao, çatışmada ölen ya da yaralanan Çin askeri olup olmadığına ilişkin bilgi vermezken, Hindistan askerlerinin iki taraf arasında varılan uzlaşmayı ciddi biçimde ihlal ettiğini, sınırı iki kez yasa dışı biçimde geçtiğini ve Çin personeline provokatif saldırılar düzenlediğini belirterek bunun iki sınır gücü arasında ciddi fiziksel çatışmayla sonuçlandığını söyledi.

Sözcü, Çin'in, olayı güçlü biçimde protesto ettiğini, öte yandan sınırda "barış ve sükunetin" sürdürülmesine bağlı olduğunu dile getirdi.

Hint basını, Ladakh'daki Galwan Vadisi'nde gerilimin düşürülmeye çalışıldığı bir süreçte, Hint ve Çin güçleri arasında dün gece çıkan çatışmada can kayıpları olduğunu duyurmuştu.

Hindistan ordusu da çatışmada Hint tarafından 1 subay ile 2 askerin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Açıklamada, "iki tarafın üst düzey askeri yetkilileri durumu yatıştırmak için şu an görüşüyor." ifadesi kullanılmıştı.

Hint yetkililer, mayıs başında Çin askerlerinin üç noktadan Ladakh bölgesine girdiğini, burada çadır ve askeri karakollar kurduklarını açıklamıştı. Askerlerin bölgeden ayrılmaları yönünde defalarca yapılan sözlü uyarılara aldırış etmediği ifade edilmişti.

Ladakh bölgesinin doğusunda ve Sikkim eyaletinde, iki ülke askerlerinin karşı karşıya gelmesinin ardından gözler bu bölgeye çevrilmişti.

Hindistan ve Çin, Ladakh'ta yer alan Demchok, Chumar, Daulat Beg Oldie, Galwan Vadisi ve Pangong Tso Gölü çevresine ek güvenlik gücü konuşlandırmıştı.

Çin askerleri, Galwan Vadisi'nde yaklaşık 100 çadır kurarken, Pangong Tso Gölü'ndeki devriye botlarının sayısını da artırmıştı.

Çin ve Hindistan arasındaki 3 bin 500 kilometrelik sınır hattının büyük bölümü, iki ülke arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor.

Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken, Yeni Delhi yönetimi ise Aksai Chin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Çin tarafından işgal edildiğini savunuyor.

Taraflar, uzun yıllardır süregelen görüşmelere rağmen egemenlik ihtilaflarını çözemezken, söz konusu mesele son zamanlarda Pekin-Yeni Delhi hattında tansiyonun giderek yükselmesine neden oluyor.

İki ülke sınırında egemenlik hakları kaynaklı gerilim, 2017'de de yükselmişti.

Kaynak: AA