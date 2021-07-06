Çin, hiçbir ülkenin Tayvan'a müdahalesine izin vermeyeceğini belirtti
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Çin, hiçbir ülkenin Tayvan'a müdahalesine izin vermeyeceğini belirtti

Çin, hiçbir ülkenin Tayvan'a müdahalesine izin vermeyeceğini belirtti
Anadolu Ajansı / Nuri Aydın - Haberler | Güncel

Çin, Japonya'nın Tayvan'a ilişkin açıklamalarını "tehlikeli" olarak değerlendirerek "hiçbir ülkenin adaya müdahalesine izin vermeyeceğini" bildirdi.

Çin, Japonya'nın Tayvan'a ilişkin açıklamalarını "tehlikeli" olarak değerlendirerek "hiçbir ülkenin adaya müdahalesine izin vermeyeceğini" bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, başkent Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, Japonya Başbakan Yardımcısı Aso Taro'nın Tayvan ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

Cao, "Tayvan'a hiçbir ülkenin hiçbir şekilde müdahale etmesine izin vermeyeceğiz. Kimse Çin halkının ulusal egemenliğini korumaya yönelik kararlılığını, iradesini ve gücünü hafife almamalıdır." ifadesini kullandı.

Aso'nun açıklamalarının oldukça hatalı ve tehlikeli olduğunu vurgulayan Cao, bu durumun Çin ve Japonya arasındaki siyasi ilişkilere de zarar verebileceği uyarısında bulundu.

Japonya'dan Tayvan çıkışı

Japon haber ajansı Kyodo'nun haberine göre, Japonya Başbakan Yardımcısı Aso, bugün yaptığı açıklamada, Çin'in, Tayvan'ı işgal etmesi durumunda harekete geçebileceklerini kaydetmişti.

Aso, ülkesinin adımlarının Tayvan'da mevcut durumu tehdit seviyesine varabilecek büyük bir gelişme yaşanması halinde sürpriz olmayacağı ve bu durumda ABD ve Japonya'nın Tayvan'ı birlikte savunması gerektiği değerlendirmesinde bulunmuştu.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta Mao Zedong liderliğindeki Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının adada devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti.

Bu girişimin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971'e kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından, 1971'de BM Genel Kurulunda yapılan oylamada Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası konumu belirsiz hale gelmişti.

Tayvan'ın Çin'in toprağı olduğunu savunan Pekin, Tayvan Boğazı'nı da kendi karasuları içinde kabul ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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