Çin: Hiçbir hastadan vazgeçilmeyecek

20.02.2020 12:14 | Son Güncelleme: 20.02.2020 12:14

Sun Chunlan, mevcut durumda tedavi çalışmalarında elde edilen deneyimlerin zamanında iyi değerlendirilmesi ve ağır hastaların ölüm oranını düşürmek için her türlü imkanın kullanılması gerektiğini ifade etti.

Şu an ülke çapında diğer kesimlerden ve ordudan toplam 30 binden fazla sağlık personeli Wuhan'da salgınla mücadele ediyor.

Sun Chunlan, Hubei'de salgını önleme konusunda bazı olumlu ilerlemeler kaydedilmesine rağmen durumun hala ciddi olduğuna ve hafif hastaların durumunun ağırlaşmasının önlenmesi gerektiğine işaret etti.

Hubei eyaleti ve Wuhan kentinde hastaların muayene ve tarama çalışmaları yürütülüyor. Wuhan'da hafif hastaları kabul etmek için 20 bin yatak kapasitesine sahip 12 kabin hastanesi kuruldu.

Kaynak: Bültenler