Çin heyeti, Vali Ustaoğlu ve Başkan Zorluoğlu'nu ziyaret etti

29.11.2019 15:46 | Son Güncelleme: 29.11.2019 16:04

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Deng Li ve beraberindeki Çinli iş adamlarının yer aldığı heyet çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Büyükelçi Deng Li, Vali İsmail Ustaoğlu'nu makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Deng Li, daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile bir araya geldi.

Zorluoğlu, Çin Halk Cumhuriyeti'nin "4. Uluslararası İpekyolu İşadamları Zirvesi"ne gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür etti.

Heyete yatırım, ticaret ve turizm konularına ilişkin bilgiler veren Zorluoğlu, bu konularda Çin Halk Cumhuriyeti'nin Trabzon'a daha fazla ilgi göstermesini arzu ettiklerini söyledi.

Zorluoğlu, Çin'in Shandong eyaletinin güneydoğusunda yer alan Rizhao ile kardeş şehir olduklarını işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bizim dönemimizde Rizhao ile Trabzon arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için çaba göstereceğiz. Özellikle Yatırım Adası ve turizm konularında iş birliği içerisinde çalışmamız gerektiği düşüncesindeyim. Çinli turistlerin şehrimize daha fazla ilgi göstermesini sağlamak adına da desteklerinizi bekliyoruz. Bu işlerin güzel yanı ise karşılıklı olmasıdır. Türkiye'den de Çin'e yatırım, ticaret ve turizm anlamında daha yoğun ilgi göstermemiz gerektiğine inanıyorum."

Büyükelçi Deng Li, her yıl Trabzon'dan 20 milyon dolar tutarında fındığın Çin'e gittiğini ifade ederek, "Çok yakın bir tarihte deniz ürünlerinin de Çin pazarında olması için çalışmalar yürütülüyor. Yine ICBC bankamızın Trabzon'da şubesi olması bizim için çok önemli. Belirttiğiniz üzere Yatırım Adası'nda Çinli iş adamlarının bulunması için de karşılıklı çalışmalar yürütülebilir." dedi.

Turizm noktasında Trabzon'un çok fazla doğa ve kültürel zenginliğinin bulunduğuna vurgu yapan Deng Li, "Yapmamız gereken şey Çinli turistler arasında Trabzon adının tanınmasını sağlamak. Türkiye'de bulunan turizm acentelerimiz var. Hazırlayacakları programlarda Trabzon rotası oluşturmaları yönünde kendilerine gerekli talimatları verdik." diye konuştu.

Zorluoğlu, Büyükelçi Deng Li'ye ziyaret anısına çeşitli hediyeler takdim etti.

Kaynak: AA