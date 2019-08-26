Çin heyeti Niğde'de

26.08.2019 17:26

Çin'in Jiangsu bölgesi Jingan şehrinden Niğde'ye gelen 6 kişilik heyet, iki ülke arasında ticari ilişkilerin geliştirilmesi anlamında özel ve kamu temsilcileriyle görüştü.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Çin İş Konseyi Başkanı Murat Kolbaşı başkanlığında kente gelen heyet, Niğde Ticaret ve Sanayi Odasını (NİTSO) ziyaret etti.

NİTSO Başkanı Şevket Katırcıoğlu, heyete Niğde'nin tarihi, turizmi ve ekonomisi hakkında bilgi verdi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Yerleşkesindeki teknoparkı ziyaret eden Çinliler, Organize Sanayi Bölgesi ve kentteki fabrikaları gezdi.

Kolbaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle son bir yılda Çin'den farklı heyetlerin Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Kamu, akademik ve özel sektör heyetlerinin geldiğini belirten Kolbaşı, şunları kaydetti:

"Bugün gelen heyet Jingan şehrinin temsilcileri. Hem karşılıklı iş birliği yapabilmek hem de Türkiye'yi biraz daha tanımak anlamında geldiler. Bu heyeti cuma günü İstanbul'da DEİK'te ağırladık. Çinlilerin Türkiye'deki ilk görmek istedikleri nokta Kapadokya. Cumartesi, pazar orada kaldılar. Bu sabah da Niğde Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret ettiler, özel firmalara gittiler, aynı zamanda Organize Sanayi Bölgesini gezdirdik ve üniversitemizde ağırladık, Ar-Ge bölümümüzü gördüler. Karşılıklı iş birliği, neler olabilir, ticaret odaları ile neler geliştirilebilir, üniversite öğrencileriyle neler yapılabilir, bunlara bakılıyoruz."

Kaynak: AA