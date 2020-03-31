Çin, her bir koronavirüs hastası için ortalama 2 bin 395 dolar harcadı
Çin, koronavirüse yakalanan her hasta için ortalama 17 bin yuan (2 bin 400 dolar) harcama yapıyor.
31.03.2020 12:03 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:03
Çin, koronavirüse yakalanan her hasta için ortalama 17 bin yuan (2 bin 400 dolar) harcama yapıyor. Bu tutarın yüzde 65 kadarını ülkenin sağlık sistemi karşılarken geri kalan miktar da yerel yönetimler tarafından ödeniyor.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Dunya.com