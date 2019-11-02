Çin Havacılık Şirketlerinin Kazancı Yılın Üçüncü Çeyreğinde Yükseldi

02.11.2019 13:53

Taşıdığı yolcu sayısı itibariyle Çin'in en büyük havayolu şirketi olan China Southern Airlines, 31 Ekim Perşembe günü Hong Kong Borsası'na yaptığı bildirimde, bir önceki yıla göre kârının 2,38 milyar yuana (304 milyar avro) ulaşarak %17,1 oranında arttığını duyurdu.

China Southern Airlines'in rakibi olan -yolcu sayısı itibariyle- ikinci büyük Çin şirketi, China Eastern Airlines ise, yine Temmuz-Eylül arası üç aylık dönemde %17,1'lik artışla, kârının 2,42 milyar yuana (308 milyar avro) ulaştığını bildirdi.

Öte yandan Air China da net kârının, yine aynı dönemde, %4,4 oranında artarak 3,62 milyar yuana (406,8 milyon avro) vardığını açıkladı.

Havacılık faaliyet raporunda, üçüncü çeyrek boyunca ülke çapında 17,3 milyon yolcu taşındığı ve bu sayının, bir önceki yılın aynı dönemine göre, %2'lik bir artışa işaret ettiği belirtiliyor.

Çin'in başkenti Beijing'de geçtiğimiz ay açılan ultramodern havaalanı binasının deniz yıldızı şeklindeki yapısı 2025 yılında tam kapasite ile işleyerek yılda 72 milyon yolcuyu ağırlayacak. Bu rakam, bir tek terminal için bir dünya rekoru anlamına gelecek.

Kaynak: Bültenler