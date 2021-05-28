Çin Halk Cumhuriyeti suni deri ve çapa makinelerine karşı damping önlemi alınacak

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ'in uygulanmaya devam edilmesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ'in uygulanmaya devam edilmesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Ticaret Bakanlığı tarafından Çin Halk Cumhuriyeti ile "koagüle suni deri" ve "diğer çapa makineleri" ürünlerine dampinge karşı önlem alınmasına karar verildi.

Çin Halk Cumhuriyeti "koagüle suni deri" ve "diğer çapa makineleri" ürünlerine yönelik olarak başlatılan nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konuldu.

Soruşturma neticesinde İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile yürürlükte olan dampinge karşı önlemin, Yönetmeliğin 42. Maddesi çerçevesinde uygulanmaya devam edilmesine karar verildi.

Buna göre, Çin Halk Cumhuriyeti ile dampinge karşı önlem kapsamında suni ve sentetik dokuma ürünleri ve deri taklitleri ürünlerinin fiyatı kilogram başına 1,9 ABD dolarında sabit tutulmasına karar verildi. Öte yandan, "Diğer çapa makineleri"nde CIF bedelinin yüzde 49,49'undan yüzde 92,25'ine kadar dampinge karşı önlem uygulanmasına karar verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı