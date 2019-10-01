Çin Halk Cumhuriyeti'nin 70. yıl dönümünde Hong Kong eylem alanı

01.10.2019 13:46

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 70'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen yürüyüşte iki grup arasında gerilim yaşandı.



Ülke basınında yer alan haberlere göre, 1 Ekim 1949'da kurulan Çin Halk Cumhuriyeti'nin 70. yıl dönümü sebebiyle düzenlenen yürüyüşler sırasında Pekin yönetimi yanlısı ve hükümet karşıtı iki grup arasında tartışma çıktı. Euronews.com'da Görüntüle