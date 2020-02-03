Çin halk cumhuriyeti başkonsolosu wei koronavirüs sebebi ile ölen kişilerin sayısı 362'ye ulaştı.
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Çin halk cumhuriyeti başkonsolosu wei koronavirüs sebebi ile ölen kişilerin sayısı 362'ye ulaştı.

ÇİN Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, Koronavirüs sebebi ile ölen kişilerin sayısı 362'ye ulaştı.

03.02.2020 16:25 | Son Güncelleme: 03.02.2020 16:33
Çin halk cumhuriyeti başkonsolosu wei koronavirüs sebebi ile ölen kişilerin sayısı 362'ye ulaştı.

ÇİN Halk Cumhuriyeti Başkonsolosu Cui Wei, sebebi ile ölen kişilerin sayısı 362'ye ulaştı. dedi.

İstanbul Başkonsolosu Cui Wei İstanbul'da bir otelde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Wei, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs ile ilgili güncel veriler paylaştı. Wei, Koronavirüs sebebi ile ölen kişilerin sayısı 362'ye ulaştı dedi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Çin halk cumhuriyeti başkonsolosu wei koronavirüs sebebi ile ölen kişilerin sayısı 362'ye ulaştı.
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