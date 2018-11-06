Çin Halk Bankası Raporunda "Gizli Icolar" Konusunda Uyardı

– Çin Halk Bankası (PBOC - Çin Merkez Bankası) yayınladığı yeni raporunda airdrop (madencilik aşamasındaki kripto para birimlerinin kullanıcılara önceden bedava verilmedi) yapılan kripto para birimlerinin çoğunun "gizli" ICO (Initial Coin Offering – Kripto Para Birimi İlk Halka Arzı) projesi olabileceğine dikkat çekti.

PBOC raporunda, kripto para birimleri ve ICO regülasyonları kapsamında, piyasadaki gizli ICO sayısının gün geçtikçe arttığı belirtilirken, raporda konuyla ilgili şu değerlendirmeler yer aldı:

"Airdroplar aracılığıyla startuplar, ICO projeleri üzerinden fon toplamak yerine kullanıcılara bedava veriyor ve daha sonra ise ikincil piyasalarda söz konusu kripto para birimlerinin fiyatını arttırarak kar elde etmeyi hedefliyor."

Raporda PBOC, kripto para birimleri piyasalarını "temizleme" çabalarına dört politika kapsamında ağırlık vermeyi hedeflediğine dikkat çekerken, söz konusu politikalardan ilkinin "artan regülasyon ve yasalara karşı gelme eğilimini" önleyerek güçlü bir düzenleyici pozisyon alınacağını vurguladı. PBOC bu kapsamda ayrıca, "ülke içindeki düzenleme koordinasyonunu güçlendirerek" çeşitli yasal kurumlarla ortak hareket planı oluşturulacağını, "işlevsel adımlar atılacağını" ve kripto para birimleri için "aktif bir şekilde uluslararası işbirliği ve düzenleyici koordinasyona öncelik vereceğini" duyurdu.

Raporda bir süredir beklenen devlet destekli kripto para birimi oluşturulmasına da değinilirken, "Devletin piyasaya sürmediği herhangi bir kripto varlığı, yasal para birimleriyle eş bir yasal statüye sahip olamaz" denildi. - İstanbul