Çin, Güvenlik Konseyi toplantısında, "Afganistan, yeniden terör örgütlerinin sığınağı haline gelmemeli" mesajı verdi
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Çin, Güvenlik Konseyi toplantısında, "Afganistan, yeniden terör örgütlerinin sığınağı haline gelmemeli" mesajı verdi

Çin, Güvenlik Konseyi toplantısında, 'Afganistan, yeniden terör örgütlerinin sığınağı haline gelmemeli' mesajı verdi
Anadolu Ajansı / Emre Aytekin - Haberler | Güncel

Çin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Afganistan'daki duruma ilişkin düzenlediği acil toplantıda, ülkenin "yeniden terör örgütlerinin sığınağı haline gelmemesi gerektiğini" vurguladı.

Çin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Afganistan'daki duruma ilişkin düzenlediği acil toplantıda, ülkenin "yeniden terör örgütlerinin sığınağı haline gelmemesi gerektiğini" vurguladı.

Xinhua'nın haberine göre, Çin'in BM Daimi Temsilcisi Yardımcısı Gıng Şuang, toplantıdaki konuşmasında, son 20 yılda DEAŞ, El Kaide ve Pekin'in terör örgütü saydığı Doğu Türkistan Bağımsızlık Hareketi (ETIM) gibi örgütlerin, Afganistan'da toplanıp gelişerek uluslararası güvenliğe tehdit oluşturduğuna dikkat çekti.

Gıng, "Afganistan, bir daha hiçbir zaman teröristler için sığınak olmamalı. Bu, Afganistan'ın geleceğindeki her siyasi çözümün temelini teşkil etmeli." ifadesini kullandı.

Taliban'ın terör örgütleriyle bağlantısına son vereceğine ilişkin sözünü yerine getireceğini umduklarını vurgulayan Gıng, "Tüm ülkeler, uluslararası hukuk ve Güvenlik Konseyi kararlarına uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeli ve terörizmin her türlü biçimi ve dışa vurumuyla mücadele konusunda birlikte çalışarak DEAŞ, El Kaide ve ETIM gibi terör örgütlerinin ülkedeki (Afganistan) kargaşadan faydalanmasını önlemek için kararlı adımlar atmalıdır." diye konuştu.

Çin, ABD'nin Afganistan'dan çekilmeye başlamasının ardından ülkede tırmanan şiddet ve istikrarsızlığın kendi sınır bölgelerini etkilemesinden endişe ediyor.

Ülkenin kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin Afganistan ile dar bir sınır koridoru bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

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