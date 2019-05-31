Çin "güvenilmez varlıklar" listesi hazırlayacak

– Çin Ticaret Bakanlığı'nın bir "güvenilmez varlıklar" listesi hazırlamasının beklendiği duyuruldu.

Channel News Asia gazetesinin haberine göre, hazırlanması planlanan listenin, Çin varlıklarını tehlikeye atabilecek ya da tedarik akışına müdahale edebilecek yabancı firmaları hedefleyeceği belirtildi.

Daha önce, ABD Ticaret Bakanlığı'nın Huawei ve 70 iş ortağını, Çin hükümeti adına ajanlık yapma suçlamasıyla kara listeye almıştı.

Kaynak: DHA