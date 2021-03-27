Çin, Güney Kore ve Kuzey Makedonya'dan ithal bazı ürünlere yönelik dampinge karşı önlem uygulanacak

Ticaret Bakanlığı, Çin, Güney Kore ve Kuzey Makedonya'dan ithal edilen bazı ürünlerde haksız rekabetin önlenmesi amacıyla dampinge karşı önlem uygulanmasını, Malezya menşeli kakao yağına yönelik de damping soruşturması açılmasını kararlaştırdı.

Ticaret Bakanlığı, Çin, Güney Kore ve Kuzey Makedonya'dan ithal edilen bazı ürünlerde haksız rekabetin önlenmesi amacıyla dampinge karşı önlem uygulanmasını, Malezya menşeli kakao yağına yönelik de damping soruşturması açılmasını kararlaştırdı.

Bakanlığın ithalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin 3 tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Çin menşeli elektromekanik, elektromanyetik, tam elektronik olanlar hariç "silindirli kapı kilitleri", "soğuk hava deposuna mahsus olanlar", "diğerleri", "kapı kilidi silindirleri (barel)" ve "yalnız kapı kilitleri için kilit kasası" ürünlerine yönelik başlatılan nihai gözden geçirme soruşturması tamamlandı.

Mevcut önlemin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptandı. Bu kapsamda, söz konusu ürünlerde kilogram başına 4 dolar dampinge karşı önlem uygulanmasına karar verildi.

Menteşe ithalatında dampinge karşı önlem

Bir diğer tebliğe göre, Güney Kore Cumhuriyeti ve Kuzey Makedonya menşeli veya çıkışlı "menteşeler", "sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler, benzeri eşya" ve "diğerleri, mobilyalar için olanlar" ithalatına yönelik başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünce yürütülen önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma sonuçlandı.

Güney Kore'de ve Makedonya'da yerleşik firmaların, yürürlükteki dampinge karşı önlemden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda, Çin menşeli soruşturma konusu eşya ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemi etkisiz kıldığı belirlendi.

Bu kapsamda, "menteşeler", "sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler, benzeri eşya" için kilogram başına 1,64 dolar ve "diğerleri" kategorisindeki eşyalar için 0,75 dolar dampinge karşı önlem uygulanması karara bağlandı.

Bir diğer tebliğe göre de Malezya menşeli "katı ve sıvı fazdaki kakao yağına" yönelik damping soruşturması açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır