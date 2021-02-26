Çin, Güney Çin Denizi'nde Singapur ile ortak tatbikat düzenliyor

Çin, kıyı komşusu ülkelerle egemenlik ihtilaflarına konu olan Güney Çin Denizi'nde, Singapur donanması ile ortak tatbikat gerçekleştirdiğini duyurdu.

Çin, kıyı komşusu ülkelerle egemenlik ihtilaflarına konu olan Güney Çin Denizi'nde, Singapur donanması ile ortak tatbikat gerçekleştirdiğini duyurdu.

Çin Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, tatbikatla iki ülkenin donanmalarına karşı güven artırması, dostluğu sağlamlaştırması ve ortak bir gelecekte deniz topluluğu inşasını ortaklaşa teşvik etmesinin amaçlandığı belirtildi.

Çin Donanma Sözcüsü Gao Xiucheng, tatbikatta temel olarak iletişim, ortak arama kurtarmanın yanı sıra gemilerin toplanma, önlem alma ve ayrılması gibi eğitim konularının uygulandığı bildirildi.

Güney Çin Denizi Anlaşmazlığı

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken yer altı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.

Pekin yönetiminin Güney Çin Denizi'ndeki adalara üs inşa ederek egemenlik hakkı iddiasına, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Uluslararası kamuoyunda "Paracel" ve "Spratly" olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından "Hoang Sa" ve "Truong Sa", Çin tarafından ise "Şişa" ve "Nanşa Çündao" olarak adlandırılıyor.

Uluslararası Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal zemini olmadığına karar vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer