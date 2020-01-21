Çin: 'Gizemli virüs'ün kurbanları 4'e yükseldi, Dünya Sağlık Örgütü acil toplanıyor
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Çin: 'Gizemli virüs'ün kurbanları 4'e yükseldi, Dünya Sağlık Örgütü acil toplanıyor

Çin’in Vuhan kentinde aralık ayında tespit edilen SARS benzeri 'gizemli virüs' nedeniyle hayatının kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. Dünya Sağlık Örgütü uluslararası acil durum değerlendirmesi yapmak üzere çarşamba günü toplanıyor.

21.01.2020 10:32 | Son Güncelleme: 21.01.2020 10:32
Çin: 'Gizemli virüs'ün kurbanları 4'e yükseldi, Dünya Sağlık Örgütü acil toplanıyor

Çin'in Vuhan kentinde aralık ayında tespit edilen SARS benzeri 'gizemli virüs' nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.


Dünya Sağlık Örgütü'nden (WHO) pazartesi günü yaptığı açıklamada salgının bir hayvandan yayılmış olma ihtimalinin yüksek olduğu ve yakın temasla insandan insana bulaşabildiğini açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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