Çin geriliminde anlaşmaya varıldı
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Çin geriliminde anlaşmaya varıldı

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ve Çinli mevkidaşı Wang Yi, iki ülke arasında yaşanan sınır gerilimin tansiyonunu düşürmek için Perşembe günü Moskova'da bir araya geldi.

Çin geriliminde anlaşmaya varıldı
11.09.2020 12:39 | Son Güncelleme: 11.09.2020 12:44

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ve Çinli mevkidaşı Wang Yi, iki ülke arasında yaşanan sınır gerilimin tansiyonunu düşürmek için Perşembe günü Moskova'da bir araya geldi. Toplantının ardından yapılan açıklamada, Hindistan ve Çin'in sınır düzenlemesini konu alan mevcut anlaşmalara uyacağı konusunda fikir birliğine varıldığı ifade edildi.

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ve Çinli mevkidaşı Wang  Yi, Moskova'da Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında bir araya geldi. Hindistan ve Çinli bakanlar, toplantının ardından ortak bir bildiri yayımlayarak her iki tarafında "sınır bölgelerinde barış ve huzuru sürdürmek" için Çin ile Hindistan sınırındaki mevcut anlaşmalara ve protokole uyacağını kabul etti.

TANSİYONU DÜŞÜRME KARARIYapılan açıklamada, "İki Dışişleri Bakanı da sınır bölgelerindeki mevcut durumun her iki tarafın da çıkarına olmadığı konusunda hemfikir oldu. Bakanlar, Çin-Hindistan sınırıyla ilgili mevcut tüm anlaşmalara ve protokole uyulması, sınır bölgelerde barış ve sükunete zarar verecek ve sorunları tırmandırabilecek herhangi bir eylemden kaçınılması konusunda anlaştılar" ifadeleri kullanıldı.GERGİNLİK NASIL BAŞLAMIŞTI?

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Ladakh bölgesinde, 15 Haziran'da 20 Hint askerinin ölümüyle sonuçlanan çatışmaya neden olan ve bölgede gerilimi artıran süreç, Çin askerlerinin Mayıs başında üç noktadan Ladakh bölgesine girmesi, burada çadır karakollar kurmasıyla başlamıştı.


Kaynak: DHA

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