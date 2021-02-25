Çin, geniş kapsamlı kullanım için iki Kovid-19 aşısına daha onay verdi
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Çin, geniş kapsamlı kullanım için iki Kovid-19 aşısına daha onay verdi

25.02.2021 19:03 | Son Güncelleme: 25.02.2021 19:03
Çin, geniş kapsamlı kullanım için iki Kovid-19 aşısına daha onay verdi

Çin, geniş kapsamlı kullanım için CanSino Biologics ve Sinopharm aşılarına şartlı onay vererek, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesindeki aşı tedarikçilerini artırdı.

Çin, geniş kapsamlı kullanım için CanSino Biologics ve Sinopharm aşılarına şartlı onay vererek, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesindeki aşı tedarikçilerini artırdı.

Çin Ulusal Tıbbi Ürünler İdaresinden (NMPA) yapılan açıklamada, Çinli özel şirket CanSino Biologics ve kamu şirketi Sinopharm'ın Kovid-19 aşılarının da geniş kapsamlı kullanım için şartlı onaylandığı belirtildi.

Açıklamada, her iki aşının da halihazırda acil durum için seçilmiş insan grupları arasında kullanıldığı kaydedildi.

CanSino'nun aşısının, Çin'in Askeri Bilimler Akademisi bünyesindeki Tıp Enstitüsünde araştırmacı Chen Wei liderliğindeki bir ekip tarafından geliştirildiği bildirilirken, özel bir şirket tarafından üretilen ve tek dozluk kullanıma sahip ilk Kovid-19 aşısı olduğu ifade edildi.

Bu aşının yüzde 65,28 oranında etkili olduğu aktarıldı. Açıklamada aşının, 2-8 santigrat derecelerde saklanabildiği, bunun da aşıyı, "özellikle halk sağlığı konusunda yeterli imkanların olmadığı bölgeler için daha erişilebilir hale getirilebileceği" vurgulandı.

Ad5-nCoV adlı aşı, 2020 Haziran ayından bu yana, Çin Merkez Askeri Komisyonu bünyesindeki Sağlık Hizmetleri Bürosu tarafından orduda acil kullanım için onaylanmıştı.

CanSino'nun CEO'su Xuefeng Yu, yaptığı açıklamada, aşılarının yaklaşık 150 bin askeri personele verildiğini, 5 ülkede (Pakistan, Meksika, Şili, Arjantin ve Rusya) 40 binden fazla gönüllü üzerinde denendiğini ve Meksika ile Pakistan tarafından onaylandığını belirtti.

CanSino Biologics'in, Sinovac ve Sinopharm'dan daha az üretim kapasitesine sahip olduğu bilinirken, şirketin sözcüsü, basın tarafından bu konuyla ilgili yöneltilen soruları, 26 Şubat'ta açıklama yapılacağını söyleyerek yanıtlamadı.

Sinopharm'ın yan kuruluşu Wuhan Institute of Biologics'ten yapılan açıklamada da aşının, yüzde 72,51 oranında etkili olduğu ve Birleşik Arap Emirlikleri ile birkaç ülkede daha son test aşamasından geçtiği bildirildi.

CanSino Biologics ve Sinopharm, güvenlik ve etkinlik gösteren detaylı son test verilerini ise kamuoyuna açıklamadı.

Çin, daha önce Sinovac tarafından üretilen CoronVac aşısını yaygın kullanım için onaylamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya

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