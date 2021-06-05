Çin gemileri 112 gündür tartışmalı Senkaku Adaları yakınında dolaşıyor
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Çin gemileri 112 gündür tartışmalı Senkaku Adaları yakınında dolaşıyor

Çin gemileri 112 gündür tartışmalı Senkaku Adaları yakınında dolaşıyor
Anadolu Ajansı / Emel Öz - Haberler | Güncel

Çin'e ait gemilerin, 112 gündür Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları yakınında dolaştığı bildirildi.

Çin'e ait gemilerin, 112 gündür Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları yakınında dolaştığı bildirildi.

Nikkei Asia'daki habere göre, Japonya Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamada, Çin bandıralı gemilerin şubat ortasından bu yana Senkaku Adaları çevresinde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca Çin gemilerinin, Japonya kara sularına nisanda 4 gün, mayısta 5 gün girdiği bildirildi.

Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Çin gemilerinin yaptığının kabul edilemez olduğunu belirterek "İzleme ve istihbarat için mümkün olan tüm önlemleri alacağız." ifadesini kullandı.

Silah kullanma yetkisi

Çin'de 1 Şubat'ta yürürlüğe giren kanun, kendi sahil güvenliğine, söz konusu sularda kurallara uymayan yabancı gemilere karşı silah kullanma yetkisi veriyor.

Kyodo ajansı, bu kanunun Çin'e, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları etrafında seyreden Japon gemilerini hedef alabilme yetkisi tanıdığını bildirdi.

Doğu Çin Denizi'nde Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz

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