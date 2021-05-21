Çin, gelişmekte olan ülkelere 3 milyar dolarlık ek Kovid-19 yardımı yapacağını duyurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Çin, gelişmekte olan ülkelere 3 milyar dolarlık ek Kovid-19 yardımı yapacağını duyurdu

Çin, gelişmekte olan ülkelere 3 milyar dolarlık ek Kovid-19 yardımı yapacağını duyurdu
Anadolu Ajansı / Nuri Aydın - Haberler | Güncel

Çin, gelişmekte olan ülkelerin yeni tip (Kovid-19) salgınıyla mücadelesi ve sosyoekonomik toparlanmalarını desteklemek için 3 milyar dolarlık ilave yardım yapacağını duyurdu.

Çin, gelişmekte olan ülkelerin yeni tip (Kovid-19) salgınıyla mücadelesi ve sosyoekonomik toparlanmalarını desteklemek için 3 milyar dolarlık ilave yardım yapacağını duyurdu.

Devlet Başkanı Şi Cinping, İtalya'nın ev sahipliğinde çevrim içi düzenlenen Küresel Sağlık Zirvesi'nde konuştu.

Şi, gelişmekte olan ülkelerin Kovid-19'la mücadelesi ve sosyoekonomik durumlarının iyileştirilmesi amacıyla 3 yıl içerisinde 3 milyar dolarlık ilave destekte bulunacaklarını ifade etti.

Küresel çapta 300 milyon Kovid-19 aşısı desteğinde bulunduklarını belirten Şi, Çin'in Kovid-19 aşılarının fikri mülkiyet haklarından feragat edilmesi fikrini desteklediğini bildirdi.

Şi, aşıların herkes için erişilebilir hale getirilmesi gerektiğine işaret ederek, "aşı milliyetçiliğini" reddetti.

Ayrıca Şi, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) rolünün güçlendirilmesinin ve salgınla mücadelede tecrübe paylaşımının önemine dikkati çekti.

Çin, DSÖ'nün Kovid-19'la mücadelesini desteklemek için 30 milyon dolar bağış yapmıştı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19 salgınında 166 milyon 221 binden fazla vaka kayıtlara geçerken 3 milyon 451 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

Çin uluslararası toplumu Filistin'deki krizi sonlandırmak için acil önlem almaya çağırdı
Çin uluslararası toplumu Filistin'deki krizi sonlandırmak için acil önlem almaya çağırdı
Çin'in BM Daimi Temsilcisi Zhang: 'İsrail'i, işgal altındaki Filistin topraklarındaki yerleşimleri, ailelerin tahliyesini, evlerinin yıkılmasını ve...
Çin'in BM Daimi Temsilcisi Zhang: "İsrail'i, işgal altındaki Filistin topraklarındaki yerleşimleri, ailelerin tahliyesini, evlerinin yıkılmasını ve...
Çin'in BM Daimi Temsilcisi Zhang: 'Çin, uluslararası toplumu, (Filistin'deki) krizi sonlandırmaya ve durumun kontrolden çıkmasını önlemek için acil...
Çin'in BM Daimi Temsilcisi Zhang: "Çin, uluslararası toplumu, (Filistin'deki) krizi sonlandırmaya ve durumun kontrolden çıkmasını önlemek için acil...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Fahrettin Altun Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Ataizi Acun Ilıcalı Engin Akyürek Tuba Büyüküstün
Spor Mesut Özil Arda Turan Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çin, gelişmekte olan ülkelere 3 milyar dolarlık ek Kovid-19 yardımı yapacağını duyurdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.5.2021 21:19:04. #1.15#

title