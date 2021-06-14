Çin, G7 Zirvesi sonuç bildirgesindeki insan hakları ve ekonomik pratikleriyle ilgili eleştirilere tepki gösterdi

Çin, İngiltere'de düzenlenen G7 Zirvesi'nin sonuç bildirgesindeki insan hakları konusundaki tutumu ve ekonomideki "piyasa dışı davranışlarına" yönelik eleştirilere tepki gösterdi.

Çin, İngiltere'de düzenlenen G7 Zirvesi'nin sonuç bildirgesindeki insan hakları konusundaki tutumu ve ekonomideki "piyasa dışı davranışlarına" yönelik eleştirilere tepki gösterdi.

Çin Küresel Televizyon Ağının (CTGN) haberine göre, Çin'in Londra Büyükelçiliği, zirve bildirisindeki eleştirilere yanıt veren bir açıklama yaptı.

Açıklamada, sonuç bildirgesinde yer alan Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde insan hakları ihlalleri ve zorla çalıştırmayla ilgili iddiaların, gerçekleri çarpıttığı savunuldu.

Sincan bölgesinde "yaşam kalitesinin yıllar içinde arttığı" kaydedilen açıklamada, bölgede "3 milyondan fazla kişinin yoksulluktan kurtarıldığı ve ortalama yaşam beklentisinin son 60 yılda 30'dan 72'ye kadar çıktığı" anımsatıldı.

Açıklamada ayrıca sonuç bildirgesinde "Çin'in ekonomide piyasa dışı pratiklere başvurduğu" yönündeki eleştirinin de haksız olduğu belirtilerek "Küresel ekonomik büyümeye üçte birden fazla katkı sağlayan Çin, yabancı girişimler için en uygun ve adil iş ortamını sağlamak için çaba göstermektedir." ifadesine yer verildi.

Kurallara dayalı bir uluslararası ekonomik sistemin azınlık bir grup tarafından değil tüm ülkelere danışılarak belirlenmesi gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, "Kararlar artık küçük bir grup tarafından dikte edilemez." değerlendirmesi yer aldı.

Kovid-19'un kökenleri

Öte yandan açıklamada, sonuç bildirgesinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kökenlerinin yeniden araştırılmasına ilişkin yapılan çağrıya da tepki gösterildi.

ABD ve bazı ülkelerdeki siyasetçilerin, olguları ve bilimsel gerçekleri kabul etmemekte ısrar ettiği belirtilen açıklamada, söz konusu kişilerin, Kovid-19'un kökenlerini araştırmak için salgının ilk ortaya çıktığı Çin'de çalışmalar yürüten Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bilim heyetinin bulgularını görmezden geldiği vurgulandı.

Açıklamada, Çin'in virüsün kökenine ilişkin araştırmaları engellediğine ilişkin kanıların yanlış olduğu, Çin'in DSÖ uzmanlarını iki kez ülkeye davet ettiği ve bundan sonra da uluslararası toplumla iş birliğini sürdürmeye hazır olduğu ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin