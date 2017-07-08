Çin-Fransa Çok Taraflı Dünya ve Küresel Ekonomi İçin Çalışacak

Çin ve Fransa'nın dışişleri bakanları dün Almanya'nın Hamburg kentinde bir araya geldi.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi görüşmede, Çin-Fransa ilişkilerinin istikrarlı gelişmesinin büyük önem taşıdığına işaret ederek, Çin'in Fransa ile beraber iki ülke arasında daha önce varılan anlaşmaları hayata geçirmeyi arzuladığını söyledi.

Wang Yi, ikili somut işbirliğini ilerleterek uluslararası işlerde temas ve işbirliğini pekiştirmenin önemine işaret etti.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ise iki ülkenin çeşitli alanlara yayılan ilişkilerde, farklı seviyelerde pragmatik işbirliğini ilerleteceklerini ifade etti.

Görüşmede Kore Yarımadası, Suriye, Afganistan gibi uluslararası ve bölgesel sıcak meseleler de gündeme geldi.